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20 кораблей ЧФ неожиданно покинули Севастополь
фото © МО России
Из Севастополя в Новороссийск на совместные учения с ракетными и артиллерийскими стрельбами вышло порядка 20 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.
«Задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ», – говорится в сообщении.
Уже на старте моряки отработали выход кораблей из пунктов базирования с форсированием минного района по заранее протраленной полосе, совместному плаванию и маневрированию в различных строях и в районах интенсивного судоходства.
На морских полигонах экипажи выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп, проведут комплекс учений по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, а также по отражению атаки с воздуха.
В учениях корабельных сил будут задействованы самолеты и вертолеты Черноморского флота.
Визуальный контроль во время учений будет вестись в том числе с беспилотных летательных аппаратов.
В тексте использованы материалы: Форпост
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20 кораблей ЧФ неожиданно покинули Севастополь
Из Севастополя в Новороссийск на совместные учения с ракетными и артиллерийскими стрельбами вышло порядка 20 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.
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