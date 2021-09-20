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Власть

20 кораблей ЧФ неожиданно покинули Севастополь

19:48 понедельник, 20 сентября 2021
Севастополь
20 кораблей ЧФ неожиданно покинули Севастополь

фото © МО России

Из Севастополя в Новороссийск на совместные учения с ракетными и артиллерийскими стрельбами вышло порядка 20 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.

«Задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ», – говорится в сообщении.

Уже на старте моряки отработали выход кораблей из пунктов базирования с форсированием минного района по заранее протраленной полосе, совместному плаванию и маневрированию в различных строях и в районах интенсивного судоходства.

На морских полигонах экипажи выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп, проведут комплекс учений по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, а также по отражению атаки с воздуха.

В учениях корабельных сил будут задействованы самолеты и вертолеты Черноморского флота.

Визуальный контроль во время учений будет вестись в том числе с беспилотных летательных аппаратов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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