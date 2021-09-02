Жители Севастополя сомневаются в подлинности брусчатки на улице Суворова

Рабочие переделают неровные участки брусчатки на улице Суворова. Ранее местные жители пожаловались властям на аккуратность подрядчиков. И до сих пор некоторые севастопольцы сомневаются в подлинности камней на исторической улице.

За три месяца рабочие переложили часть брусчатки на улице Суворова. Готовый участок, на подъеме вдоль сквера Усыпальницы адмиралов проверяет руководитель городского департамента транспорта. В адрес подрядчиков есть замечания: проезжая часть «пошла» волнами. Фирме-исполнителю придется переделывать проблемные места. Вручную.

«У нас улица Суворова на особом контроле. Если вы обратили внимание, работы ведутся под наблюдением общественности», – говорит директор департамента транспорта Севастополя Павел Иено.

Общественность не дремлет. К дискуссии подключаются местные жители. Некоторые сомневаются в подлинности вновь уложенной брусчатки.

Руководитель профильного департамента рассказывает, что брусчатку перед реконструкцией улицы увезли на базу «Севастопольского автодора». Там специалисты обработали ее специальными составами и вернули на историческое место. По расчетам, чтобы полностью покрыть проезжую часть, понадобится около 200 тысяч камней.

Это сейчас на пересечении улиц Марата и Суворова строительная площадка, но 1 сентября ничего не будет напоминать здесь о ремонте. Все для безопасности детей. Строители, техника уйдут дальше по улице, ну а на самом перекрестке нарисуют четыре пешеходных перехода, установят мигающий желтый светофор, чтобы привлекать внимание водителей. Все-таки в школе № 3 учатся 900 детей и каждое утро они будут ходить на занятия.

К концу второй четверти дети и их родители увидят итог реконструкции. Брусчатка – не единственный элемент благоустройства улицы. Проект предусматривает новое освещение, пешеходные тротуары и дополнительные парковочные места.

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