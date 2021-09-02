Происшествия
Заброшенный военный склад горел сегодня ночью в Симферополе
Крымские спасатели ликвидировали пожар в заброшенном строении, который произошел накануне вечером в Симферополе.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.
«В 22.38 поступило сообщение о задымлении в заброшенном строении по адресу: Симферополь ул. Лексина, 44. В 01.05 пожар полностью ликвидирован, в тушении принимали участие два пожарных расчета. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара более 100 кв. метров», – сообщили в МЧС.
Накануне в социальных сетях появились фотографии и видео с места происшествия. Пользователи сети пишут, что пожар произошел в ангаре, расположенном на территории бывшей воинской части. Авторы некоторых комментариев предполагают, что причиной пожара стал поджог.
По данным СМИ, ангар, в котором произошел пожар, являлся складом. Согласно данным публичной кадастровой карты Республики Крым, склад расположен на территории военного городка №59, находящегося в федеральной собственности. Разрешенное использование земельного участка – обеспечение внутреннего правопорядка.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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