Заброшенный военный склад горел сегодня ночью в Симферополе

Крымские спасатели ликвидировали пожар в заброшенном строении, который произошел накануне вечером в Симферополе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

«В 22.38 поступило сообщение о задымлении в заброшенном строении по адресу: Симферополь ул. Лексина, 44. В 01.05 пожар полностью ликвидирован, в тушении принимали участие два пожарных расчета. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара более 100 кв. метров», – сообщили в МЧС.

Накануне в социальных сетях появились фотографии и видео с места происшествия. Пользователи сети пишут, что пожар произошел в ангаре, расположенном на территории бывшей воинской части. Авторы некоторых комментариев предполагают, что причиной пожара стал поджог.

По данным СМИ, ангар, в котором произошел пожар, являлся складом. Согласно данным публичной кадастровой карты Республики Крым, склад расположен на территории военного городка №59, находящегося в федеральной собственности. Разрешенное использование земельного участка – обеспечение внутреннего правопорядка.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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