За месяц запасы водохранилищ Крыма значительно уменьшились

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В Гидрометцентре Крыма обновили данные о наполнении водохранилищ полуострова, согласно которым за последний месяц наблюдается уменьшение притока воды.

«Приток воды в водохранилища естественного стока значительно уменьшился и составил: Белогорское – 1,575 млн. куб. м, Симферопольское – 0,935 млн. куб. м, Счастливое – 0,692 млн. куб. м, Чернореченское – 0,507 млн. куб. м», – указано в информации ведомства.

Согласно опубликованным данным, общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к началу осени 2021 года составил 125,76 млн. куб. м, что на 6,64 млн. куб. м меньше, чем месяц назад.

Перед курортным сезоном графики подачи воды в Крыму существенно смягчили, а аномальные дожди в июне и июле дали ощутимый приток в крымские водохранилища. По оценкам властей Крыма, запасов воды в водохранилищах хватит Крыму на 1-2 года. Вместе с тем, климатологи предупреждают о том, что Крым не вышел из затяжного засушливого периода, следовательно кризис может обостриться вновь.

Вместе с этим власти Крыма объявили о планах по строительству новых водохранилищ на полуострове. По их мнению, это поможет сохранять значительные объемы воды, в том числе, полученные в результате обильных осадков.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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