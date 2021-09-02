Власть
Все учебные заведения Ялты оборудованы «тревожными кнопками»
Практически все детские сады и школы в Ялте будут обеспечены специализированной охраной.
Сейчас заключаются контракты с частными охранными предприятиями. В учебных заведениях c небольшим количеством детей и персонала за безопасностью будет следить сторожевая охрана, сообщили в администрации Ялты.
Вместе с тем, на всех объектах образования есть «тревожные кнопки» — сотрудники Росгвардии прибывают в среднем в течение 4-х минут. Также в сентябре для учителей и школьников будут организованы обучающие семинары по антитеррористической безопасности и действиях при ЧС. Кроме того, продолжается установка систем видеонаблюдения, во всех школах есть металлодетекторы.
«К следующему году все мероприятия, включая установку ограждений, должны быть выполнены. 60 миллионов выделены, планируем еще 100 миллионов направить на эти цели. При этом, нельзя ограждать учебные заведения хлипкой «сеткой 3D». Дети руками выгибают прутья, сам забор становится опасным и от терроризма точно не спасет», — подчеркнула глава администрации Ялты Янина Павленко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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