Власти Ялты обещают переделать старые дома-малосемейки

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Власти Ялты займутся улучшением эстетического вида ялтинских малосемеек.

Об этом на своей странице в социальных сетях по итогам обсуждения на еженедельном совещании с руководителями территориальных органов, структурных подразделений и своими заместителями сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Начинаем работу над новым обликом старых ялтинских малосемеек. Идем по пути их возрождения. Организацию этого процесса обсудили сегодня на еженедельном совещании. Понимание есть – движемся», – написала она.

По словам Павленко, таких домов, построенных более полувека назад, в Ялте более 20, и они давно нуждаются в обновлении. А первым в этом ряду, уточнила глава администрации, станет «многострадальный дом на улице Кривошты».

«Сразу после потопа, но еще до пожара появилась идея добавить этому серому невзрачному зданию ярких красок. А сейчас, после «двойного удара», это стало уже не прихотью, а необходимостью», – пояснила она. На примере этого здания, добавила градоначальница, в перспективе будет подготовлен проект по возрождению всех малосемеек «палубного типа».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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