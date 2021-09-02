Курортный сезон
Развитие сюжета: Чтобы забыли про Турцию: власти РФ хотят запустить в Крыму «все включено» ● Центр Ялты встречает туристов запахами разлитого пива и мочи ● Российские туристы рассказали чем недовольны на отдыхе в Крыму ● Саки встречают туристов наливайкой и лежбищем пьянчуг ● «Только есть и плакать»: россиянка описала свой отдых в Крыму
Власти насчитали в Крыму уже семь млн туристов
фото © karta-krym.com
Крым с начала года принял на отдых и оздоровление 7,2 млн туристов.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава республики Сергей Аксенов.
«За восемь месяцев 2021 года турпоток в Крым превысил показатели рекордного за весь постсоветский период 2019 на 24%, достигнув 7,2 млн к концу лета, тогда как за весь 2019 год в Крыму отдохнули 7,4 млн туристов», – написал Аксенов.
По данным главы республики, 62% туристов прибыли на полуостров по Крымскому мосту, 30% – авиатранспортом, 8% – на поездах. «В целом за летний период 2021 года в Крыму отдохнули более 5,2 млн туристов, что в 1,5 раза больше, чем за лето 2020 года, и на 15% больше аналогичного периода 2019 года. Количество работающих коллективных средств размещения в августе 2021 года составило более 1 тысячи объектов общей вместимостью более 155 тысяч мест. Средняя загрузка работающих средств размещения в августе 2021 года превысила 82%, в отдельных регионах средний уровень загрузки превышал 90-95%», – добавил он.
В прошлом году несмотря на то, что из-за пандемии гостей из других субъектов России начали пускать в Крым с 1 июля, на полуострове отдохнули 6,3 млн человек. Наибольшее число туристов за всю постсоветскую историю Крым принял в 2019 году – 7,43 млн человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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