В севастопольском Дворце культуры сохранят старинные детали

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал бережный и ответственный подход к реставрации Балаклавского дворца культуры, передает телеканал «НТС».

«Проект прошел историко-культурную экспертизу в Севнаследии. Вчера прошел архитектурно-художественный совет. Они тоже утвердили ремонт самого здания… Все очень качественно выполнено. Сохраняется все. В соцсетях переживали за стекло оригинальное, за двери и другие элементы. Все это сохраняется», – во время посещения объекта культурного наследия заявил глава региона.

Отдельное внимание, по его словам, будет уделено малому залу БДК – перед специалистами будет поставлена задача восстановить утраченные за предыдущие годы архитектурные элементы.

Напомним, ранее большое беспокойство общественности вызвали планы по благоустройству территории, прилегающей к ОКН. Зампредседателя Севастопольского регионального отделения ВООПИиК Степан Самошин обращал внимание на то, что разработанный проект предполагал снос 15 «стихийных зеленых насаждений», обустройство на дореволюционной подпорной стене светодиодной панели, а также замену каменных ступеней лестницы бетонной плиткой.

Благоустройство этого участка также будет рассмотрено членами архитектурно-художественного совета, пока этот вопрос находится на стадии предложений и пожеланий.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе завершается капитальный ремонт Крымскотатарского театра. Капитальный ремонт Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра в Симферополе находится на завершающей стадии.

Сколько будет стоить вход в новый Херсонес в Севастополе. Историко-археологический парк, который создадут в Севастополе на части Южного пригорода Херсонеса, планируется объединить с территорией музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Драмтеатр в Симферополе закроют на капремонт. Крымский академический русский драматический театр имени Максима Горького в Симферополе в ноябре закроют на капитальный ремонт.

В Севастополе возобновил работу Палеонтологический музей. В Севастополе возобновлена работа Палеонтологического музея.