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В севастопольском Дворце культуры сохранят старинные детали
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал бережный и ответственный подход к реставрации Балаклавского дворца культуры, передает телеканал «НТС».
«Проект прошел историко-культурную экспертизу в Севнаследии. Вчера прошел архитектурно-художественный совет. Они тоже утвердили ремонт самого здания… Все очень качественно выполнено. Сохраняется все. В соцсетях переживали за стекло оригинальное, за двери и другие элементы. Все это сохраняется», – во время посещения объекта культурного наследия заявил глава региона.
Отдельное внимание, по его словам, будет уделено малому залу БДК – перед специалистами будет поставлена задача восстановить утраченные за предыдущие годы архитектурные элементы.
Напомним, ранее большое беспокойство общественности вызвали планы по благоустройству территории, прилегающей к ОКН. Зампредседателя Севастопольского регионального отделения ВООПИиК Степан Самошин обращал внимание на то, что разработанный проект предполагал снос 15 «стихийных зеленых насаждений», обустройство на дореволюционной подпорной стене светодиодной панели, а также замену каменных ступеней лестницы бетонной плиткой.
Благоустройство этого участка также будет рассмотрено членами архитектурно-художественного совета, пока этот вопрос находится на стадии предложений и пожеланий.
В тексте использованы материалы: Форпост
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