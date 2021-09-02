Происшествия
В Севастополе разыскивают водителя, оставившего трассу без света
ГБУ «Горсвет» обращается к севастопольцам с просьбой помочь найти водителя, сбившего опору наружного освещения на Казачинском шоссе.
Вероятнее всего, ДТП произошло накануне — сигнал об упавшей опоре поступил 1 сентября. В ГАИ информации об этом нет, и сейчас ищут виновника столкновения и неудобств, которые из-за этого ждут водителей.
«Временно будет отключено наружное (уличное) освещение на участке дороги от поворота с Казачинского шоссе на 35-ю береговую батарею до конца ул. Военных Строителей. Приносим извинения за временные неудобства», — предупреждает Горсвет.
Тех, кто имеет информацию об этом ДТП, просят поделиться ею по телефону горячей линии 48-74-05 (круглосуточно), через контакты, обозначенные на официальном сайте ГБУ «Горсвет», или по электронному адресу gorsvet@sev.gov.ru.
Напомним: этим летом один непутевый водитель снес опору на улице Маршала Бирюзова, а другой отправил в самостоятельное плавание троллейбус — и все тоже закончилось столкновением со столбом.
В тексте использованы материалы: Форпост
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