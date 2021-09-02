В Крыму во вторую смену будут учиться более 20 тысяч детей

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В Крыму во вторую смену будут учиться 20 349 ребят, - это 9 процентов от общего количества школьников. В 2020-2021 учебном году «второсменщиков» было 18 798 человек.

Из-за миграции семей с материка в Крым детям не хватает классов. К тому же в регионе долгое время не строились новые школы.

Чаще всего вторая смена действует для классов со второго по четвертый. По данным министерства образования Крыма, в регионе в этом году в школах будут обучаться 224 тыс. человек, что на 5,7 тыс. больше, чем в прошлом. В целом же за последние семь лет число учащихся увеличилось на 36 тысяч человек (на 20 процентов по сравнению с 2014 годом).

Вторые смены более характерны для городов, чем для сельской местности. Например, в Симферополе 8,9 тысячи детей перейдут на обучение во вторую смену, в таком режиме будет работать 30 школ из 48. В основном эти учреждения находятся в густонаселенных районах.

По закону администрация школы вправе самостоятельно устанавливать график обучения и принимать решение, какой класс будет учиться во вторую смену, а какой в первую. Но при этом по санитарным нормам во вторую не должны заниматься учащиеся 1-го, 5-го и выпускных - 9-го и 11-го классов.

- Первая смена удобнее и для родителей, и для школьников, у ребенка есть время на посещение кружков и спортивных секций, репетиторов, на общение с друзьями. Учиться после обеда сложнее - ребенок вечером больше утомляется, его внимание снижается. Из-за второй смены в 6-м классе мы были вынуждены отказаться от занятий по английскому языку,- говорит мама учащегося школы N 17 Ольга.

В Крыму ликвидировать вторые смены в школах обещали сначала к 2020 году, потом к 2022-му, теперь сроки не называют. Для решения проблемы с 2014 года построено пять новых школ (на 3800 мест). Три из них открылись год назад. Это образовательные учреждения в микрорайоне Симферополя - на 1100 мест, в Судаке - на 825 мест, и Евпатории - на 800. В 2017 году открылась и новая школа в симферопольском микрорайоне Фонтаны на 825 мест. Все они оснащены современной мебелью и мультимедийным оборудованием. Есть столовые, библиотеки, медицинский блок, лингафонные кабинеты и кабинеты для уроков труда, гардеробные комнаты, универсальные помещения для групп продленного дня и актовые залы.

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