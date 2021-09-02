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Происшествия

В Евпатории задержали мужчину, разбившего автобусную остановку

Сотрудники крымской вневедомственной охраны по горячим следам поймали хулигана, который разбил стекла витрины на остановке общественного транспорта в городе Евпатории. Инцидент произошел на улице Интернациональной.

Там неизвестный мужчина повредил автобусную остановку и сбежал.

Находившиеся на маршруте патрулирования росгвардейцы – сержанты полиции Николай Швацкий и Анис Эреджепов – в течение нескольких минут задержали 31-летнего местного жителя. По внешним признакам он находился в состоянии сильного опьянения.

Обстоятельства случившегося выясняет полиция.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Полиция ищет пытавшихся обворовать часовню в Севастополе подростков. Севастопольские полицейские проводят проверку по факту попытки двух несовершеннолетних украсть пожертвования из часовни, расположенной на территории историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея».

На подходах к Крымскому мосту повысят «транспортную безопасность». На железнодорожных станциях Багерово и Керчь-Южная построят инфраструктуру транспортной безопасности.

Суд в Крыму смягчил наказание фермеру по обвинению в похищении подростка. Верховный суд Республики Крым в апелляционном порядке смягчил наказание фермеру, признанному судом первой инстанции виновным в похищении несовершеннолетнего.

В Симферополе появились гаишники-байкеры. Следить за порядком на автомобильных дорогах Симферополя начали инспекторы-байкеры, сообщает «Радио Крым» со ссылкой на начальника ГИБДД Крыма Максима Арцера.

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