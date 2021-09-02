Власть
В Большой Ялте насчитали более полусотни брошенных автомобилей
Убирать брошенные автомобили с улиц Ялты и окрестных поселков начнут в октябре. Все расходы должны будут возместить собственники авто.
Об этом на своей странице в Facebook написала глава городской администрации Янина Павленко.
«В результате мониторинга по поселкам и городам муниципального образования выявлено 59 таких машин. Собственникам вручены уведомления о необходимости их убрать. Даем время (процедурно на это отводится 2 месяца), а в октябре приступаем к ликвидации «автоскелетов» своими силами, но с взысканием расходов с владельцев авто», — подчеркнула Янина Павленко.
Напомним, как сообщало Новости Крыма, владельцам пострадавших в Крыму во время потопа автомобилей стоимостью свыше 300 тысяч рублей компенсируют только 40% их стоимости. До 300 тысяч – полную стоимость.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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