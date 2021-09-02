Власть
Утром 3 сентября центр Симферополя встанет в пробках
Завтра, 3 сентября, в Симферополе для движения автомобилей будет перекрыта улица Павленко.
Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Речь идет об участке от улицы Александра Невского до парка имени Гагарина. Ограничение связано с мероприятием в честь Дня окончания Второй мировой войны – церемонией возложения цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата.
Проехать в этом месте нельзя будет с 7:00 до 10:00. Также там нельзя будет парковаться, запланировано дежурство эвакуатора.
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