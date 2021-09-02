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Происшествия

Спасатели сняли троих туристов с горы Сокол близ Судака

18:08 четверг, 2 сентября 2021
Судак

Трое туристов заблудились на горе Сокол возле Судака.

Им на помощь пришли спасатели, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.

«Спасателями были проведены мероприятия по обнаружению, спуску пострадавших с помощью альпинистского снаряжения и выводу в безопасное место. Спасенные в медицинской помощи не нуждались», — рассказали в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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