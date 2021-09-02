Россиянину грозит 20 лет тюрьмы за «закладки» в Керчи

Сотрудники полиции остановили в Керчи жителя одного из регионов России в состоянии алкогольного опьянения.

Когда мужчину попросили показать паспорт, он выронил из сумки полимерный сверток с наркотиком.

Экспертиза показала, что в свертке находится наркотик мефедрон. Правоохранители нашли в сумке задержанного еще два таких свертка. Мужчина объяснил, что приобрел запрещенное вещество через «закладку» с целью перепродажи, уточнили в пресс-службе МВД Крыма.

Вскоре правоохранители выявили несколько тайников с наркотиками, которые злоумышленник успел создать до встречи с нарядом патрульно-постовой службы. В телефоне гражданина нашлись фотографии и геолокации еще нескольких таких точек.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому предусматривают от 10 до 20 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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