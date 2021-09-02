Происшествия
Россиянину грозит 20 лет тюрьмы за «закладки» в Керчи
Сотрудники полиции остановили в Керчи жителя одного из регионов России в состоянии алкогольного опьянения.
Когда мужчину попросили показать паспорт, он выронил из сумки полимерный сверток с наркотиком.
Экспертиза показала, что в свертке находится наркотик мефедрон. Правоохранители нашли в сумке задержанного еще два таких свертка. Мужчина объяснил, что приобрел запрещенное вещество через «закладку» с целью перепродажи, уточнили в пресс-службе МВД Крыма.
Вскоре правоохранители выявили несколько тайников с наркотиками, которые злоумышленник успел создать до встречи с нарядом патрульно-постовой службы. В телефоне гражданина нашлись фотографии и геолокации еще нескольких таких точек.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому предусматривают от 10 до 20 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Рецидивистке из Ялты грозит 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками. У 31-летней женщины дома нашли наркотики МДМА, метадон и каннабис, весы, а также 70 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Ялтинец выращивал на балконе коноплю. 31-летний житель Ялты выращивал на балконе своей квартиры 29 кустов конопли.
Ялтинец отправится под суд за сверток с «травой». 32-летний житель Ялты предстанет перед судом за сверток с марихунаой, который хранил в собственной машине.
Жительнице Крыма грозит пожизненное за торговлю наркотиками. Полицейские задержали торговавшую наркотиками в особо крупном размере жительницу Крыма.
Какой сегодня праздник 2 сентября фото
Сегодня, 2 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму во вторую смену будут учиться более 20 тысяч детей
В Крыму во вторую смену будут учиться 20 349 ребят, - это 9 процентов от общего количества школьников. В 2020-2021 учебном году «второсменщиков» было 18 798 человек.
Власти насчитали в Крыму уже семь млн туристов
Крым с начала года принял на отдых и оздоровление 7,2 млн туристов.
Когда в Крым придет настоящая осень: прогноз
В этом году климатическая осень не заставит себя ждать: день знаний станет последним теплым днем, а уже 2 сентября в Крым придет значительное похолодание.
17 часов назад
Встреча Зеленского и Путина может состояться в Крыму
14 часов назад
Рэпер Моргенштерн ответил на вопрос «чей Крым»
19 часов назад
Туристка рассказала правду о крымских Мальдивах
16 часов назад
Чичваркин объяснил, почему Навальный вернет Крым Украине
19 часов назад
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 31 августа на территории Крыма зарегистрировано 270 случаев новой коронавирусной инфекции.