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Происшествия

Россиянину грозит 20 лет тюрьмы за «закладки» в Керчи

09:36 четверг, 2 сентября 2021

Сотрудники полиции остановили в Керчи жителя одного из регионов России в состоянии алкогольного опьянения.

Когда мужчину попросили показать паспорт, он выронил из сумки полимерный сверток с наркотиком.

Экспертиза показала, что в свертке находится наркотик мефедрон. Правоохранители нашли в сумке задержанного еще два таких свертка. Мужчина объяснил, что приобрел запрещенное вещество через «закладку» с целью перепродажи, уточнили в пресс-службе МВД Крыма.

Вскоре правоохранители выявили несколько тайников с наркотиками, которые злоумышленник успел создать до встречи с нарядом патрульно-постовой службы. В телефоне гражданина нашлись фотографии и геолокации еще нескольких таких точек.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому предусматривают от 10 до 20 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Рецидивистке из Ялты грозит 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками. У 31-летней женщины дома нашли наркотики МДМА, метадон и каннабис, весы, а также 70 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Ялтинец выращивал на балконе коноплю. 31-летний житель Ялты выращивал на балконе своей квартиры 29 кустов конопли.

Ялтинец отправится под суд за сверток с «травой». 32-летний житель Ялты предстанет перед судом за сверток с марихунаой, который хранил в собственной машине.

Жительнице Крыма грозит пожизненное за торговлю наркотиками. Полицейские задержали торговавшую наркотиками в особо крупном размере жительницу Крыма.

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