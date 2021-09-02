Реконструкция главной площади Симферополя провалена

фото © РИА Новости Крым. Дмитрий Макеев

Выполненные работы по благоустройству площади Ленина в Симферополе придется переделывать из-за их ненадлежащего качества.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава городской администрации Валентин Демидов.

«Качество ненадлежащее, в том числе из-за сжатых сроков. Считаю необходимым внести корректировки в проект в части подготовки покрытия, что позволит укладывать гранит качественно и ровно. Необходимо также заменить имеющийся в проекте бетонный поребрик на более качественный и красивый гранитный. Уложенную плитку придется разобрать и уложить заново», – написал Демидов.

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк, в свою очередь, охарактеризовал качество выполненных работ как «ужасающее». «К сожалению, объект готов лишь на 27%. Подрядная организация, взявшая на себя обязательства к 1 сентября сдать объект, не справилась с задачей. Впечатление от качества и темпа работ ужасающее – откровенная халтура», – написал он у себя на Facebook.

По мнению премьер-министра, причина кроется в отсутствии должного контроля на объекте, нехватка людей и техники и некомпетентность привлеченных специалистов. Сроки благоустройства площади придется сдвинуть на четыре месяца. «Хочу отметить: с этой или другой подрядной организацией работы будут завершены к концу текущего года, ориентировочно к 20 декабря», – заключил Гоцанюк.

10 августа глава Крыма Сергей Аксенов зафиксировал обещание главы администрации Симферополя Валентина Демидова о завершении этого объекта к началу осени. 26 августа Аксенов констатировал, что к 1 сентября, как закреплено в контракте, сдать объект не смогут.

Ремонтные работы на площади им. Ленина начались в апреле. На ней должны заменить тротуарную плитку, установить уличную мебель, оборудовать новое освещение, а также высадить дополнительные зеленые насаждения. Согласно опубликованному дизайн-проекту, на площади между Совмином Крыма и музыкальным театром оборудуют места тихого отдыха, амфитеатр и флагштоки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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