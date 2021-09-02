Разгулявшийся шторм едва не смыл палатку с семьей в Севастополе

В Севастополе спасли семью туристов, которых ночью застал на диком пляже внезапно начавшийся шторм.

Об этом сообщает пресс-служба Центра гражданской защиты города. Сигнал о происшествии поступил в службу спасения в четверг в 2:46 ночи.

Стихия обрушилась на дикий пляж поселка Любимовка Нахимовского района. На помощь пострадавшим любителям отдыха с палаткой оперативно выехала дежурная группа ЦГЗ.

«Спасатели нашли пострадавших и эвакуировали их из труднодоступного места. Медицинская помощь им не потребовалась. Поисково-спасательные работы длились около часа, в них были задействованы два спасателя», - уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщалось, на полуострове действует штормовое предупреждение.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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