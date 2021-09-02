Прогноз погоды в Крыму на четверг 2 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 2 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, ветер (северо-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (в центральных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, ветер (северо-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (северо-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс).), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности оранжевый, ветер (северо-западный ветер 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 19, ночью около 16 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 97 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 22, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 79 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 20, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер северо-западный 30 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 87 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 80 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 20 до 22, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 81 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью от 18 до 20 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 92 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью около 17 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 99 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью от 17 до 20 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 89 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 16, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 86 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 14 до 15, ночью около 15 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 91 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 27, в Евпатории - 26, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 26, в Николаевке - 26, в Севастополе - 26, в Судаке - 27, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 26, в Ялте - 27 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 24, в Египте - 28, на Кипре - 28, в Одессе - 24, в Сочи - 27, в Турции - 29, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.

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