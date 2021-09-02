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Власть

Пострадавшим от потопа в Керчи увеличили выплаты

13:34 четверг, 2 сентября 2021
Керчь

Сумму выплат, предназначенных жителям Керчи и Ленинского района, пострадавшим от потопов в августе, увеличили до 30 миллионов рублей.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства республики.

«Распределить в 2021 году иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Крым на оказание разовой материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате наводнения, произошедшего 12-17 августа 2021 года», - говорится в постановлении.

В результате, сумма, предназначенная для пострадавших в Керчи, составит 29,19 миллиона рублей, в Ленинском районе – 1,67 миллиона рублей, всего – 30,86 миллиона рублей.

Предыдущая выплата в размере 18 миллионов рублей, о выделении которой сообщалось ранее, является частью этого транша, уточнили в Министерстве экономического развития республики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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