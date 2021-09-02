Полиция задержала троих симферопольцев с «солью»

Правоохранители остановили в Симферополе автомобиль для проверки документов и заметили на полу машины сверток с порошком белого цвета.

По словам пассажира авто – ранее судимого 32-летнего местного жителя, в свертке находился наркотик «соль», который он хранил для личного употребления, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

В тот же день сотрудники патрульно-постовой службы задержали 30 и 32-летних местных жителя, у которых при досмотре также нашли свертки с порошкообразным веществом.

Как пояснили горожане, изъятое вещество у них вещество также являлось наркотиком «соль», которой один из них приобрел через интернет, а другой нашел на улице, и оставил себе для личного употребления, без цели сбыта.

Теперь в отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела, санкции по которым могут составить до 3 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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