Пляж «Учкуевка» в Севастополе заливают канализационные стоки

Канализационные стоки заливают жилые дома и пляж «Учкуевка». Отходы текут из неисправного колодца, расположенного у дома №57/3по улице Челюскинцев.

«Водоконал» периодически откачивает отходы, но проблему это не решает – канализация по-прежнему неисправна и местные жители вынуждены покидать свои квартиры.

Канализационным колодцем, который находится вплотную к дому по улице Челюскинцев №57/3, пользуются еще два многоквартирных дома. С 2014 года, стабильно раз в неделю, как рассказывают жители, ломается насос и выходит из строя вся канализационная система. Многочисленные ремонты или откачка скопившихся фекальных масс проблему не решают - три недели назад механизм окончательно «умер». Отходы жизнедеятельности снова затопили квартиру Александра Аникаева, и сейчас по небольшому ручейку текут через территорию санатория «Лазурь» к пляжу «Учкуевка».

Александр Аникаев, житель дома №57/3 по улице Челюскинцев: «Это все пошло к нам, нас в очередной раз затопило, но только уже конкретно. Нам удалось поставить «заглушки». Заглушить вс. Эту канализацию. Сейчас это все под напором, потому что, повторюсь, квартира находится ниже уровня канализации. Мы его заткнули, расперли его. И сидим ждем, когда это все в конченом итоге прорвет. А его прорвет обязательно. Потому что три дома, а это около трехсот квартир, плюс отдыхающие живут в этом корпусе».

По словам Александра, за 6 лет квартиру затапливало, по меньшей мере, 40 раз. Полноценный ремонт приходилось делать три раза – избавлялись от плесени, меняли обои и кафель. Мебель тоже пошла на свалку, сейчас жилище не пригодно для жизни.

«В последний раз мы не смогли сразу отреагировать, пришли позже, вернулись домой в 11 ночи. И тут уже полностью все было затоплено. Вот наши новые обои. Почти по колено все затоплено и все в плесени. Решения нет, мы не знаем, что дальше делать, здесь жить мы не можем. Помогите, SOS».

С такой же проблемой столкнулись еще несколько владельцев квартир на цокольном этаже. Выход из критической ситуации жители видят простой – перенести коллектор в другое место, ведь изначально он был построен с нарушениями – слишком близко к многоквартирному дому.

Наталья Толкунова, жительница дома №57/3 по улице Челюскинцев: «Вот так мы живем – нюхаем это все, переступаем. Пытаемся как-то это все обеззаразить своими силами. Но ничего пока у нас не получается. Правильно было бы подключиться к канализации, которая существует на территории бывшего военного госпиталя здесь рядом. Там цена вопроса, наверное, не такая уж и высокая».

Со своей проблемой люди обращались в Роспотребнадзор, Департамент городского хозяйства правительства Севастополя, письмо направили и в администрацию президента России. По словам Александра Аникаева, там ответили, что исправить проблему в судебном порядке обязали застройщика. Однако, воз и ныне там, канализационные стоки продолжают заливать жилые дома и течь в сторону пляжа «Учкуевка».

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