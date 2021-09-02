ООН: количество задержаний в Крыму выросло впятеро за год

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За период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года количество произвольных задержаний представителей религиозных меньшинств в Крыму выросло почти в пять раз.

ООН в очередной раз зафиксировала ряд нарушений в Крыму. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подготовил новый доклад о нарушениях прав человека на полуострове. Об говорится в тексте доклада.

Отмечается, что за период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года количество произвольных задержаний представителей религиозных меньшинств в Крыму выросло почти в пять раз, по сравнению с предыдущим годом.

Среди нарушений - пытки и жестокое обращение, которые, вероятно, были применены сотрудниками Федеральной службы безопасности России; перевод задержанных из Крыма для осуждения и отбывания наказания в виде лишения свободы в России; произвольное помещение задержанных в штрафные изоляторы, а также длительное одиночное заключение; санкции против религиозных организаций и отдельных людей на основе антиэкстремистских законов России.

Кроме того, вмешательство в проведение публичных собраний, в частности наложение на участников сборов штрафов и других санкций, на основе нормы законодательства, которая обязывает получать предварительное разрешение от российских властей на проведение любых запланированных сборов.

Также среди нарушений - заочные судебные процессы, которые не соответствуют международным стандартам в области прав человека, в отношении людей, которых считают противниками власти в Крыму.

В докладе отмечается, что нет «никакого прогресса» в расследовании 43 случаев насильственного исчезновения в Крыму.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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