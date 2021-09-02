Один подросток поджег другого в селе под Симферополем

Следственный комитет проводит проверку публикаций в соцсетях о том, что один подросток поджег другого в селе Денисовка под Симферополем.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления ведомства по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Проводится процессуальная проверка по факту причинения ожогов 15-летнему жителю села Денисовка Симферопольского района. В ходе мониторинга социальных сетей была выявлена информация о том, что на несовершеннолетнего сельчанина товарищ выплеснул содержимое подожженной бутылки с горючей смесью», – сообщила Постнова.

Следователи подключились к установлению обстоятельств полученных травм. «Установлено, что 31 августа текущего года несовершеннолетние в частном домовладении села Денисовка ремонтировали мопед, в результате неосторожного обращения с топливом 15-летний подросток получил ожоги. В настоящее время пострадавший находится на лечении в медицинском учреждении с поражением 45% тела, его состояние врачи оценивают как стабильное», – пояснила официальный представитель управления СК.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, подростка госпитализировали в симферопольскую городскую больницу №6. Ведомство также организовало свою проверку.

Сотрудники СК и прокуратуры дадут оценку обстановки в семье, выяснят условия проживания, обучения и иные данные о подростках. После проверки примут обоснованное процессуальное решение.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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