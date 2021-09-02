Ночная гроза повалила в Симферополе пять деревьев и светофор

Пять деревьев и светофорный объект были повалены в Симферополе в результате ночной грозы с ураганным ветром.

Две бригады коммунальщиков уже устраняют последствия непогоды, сообщил директор муниципального бюджетного учреждения «Город» Антон Гумен.

«После грозы на территории города порядка пяти поваленных деревьев и некоторое количество веток в разных районах. Кроме того, один упавший светофорный объект. Две дежурные бригады «Города» работают над устранением последствий непогоды, уже почти все ликвидировали», – рассказал Гумен.

Минувшей ночью на крымскую столицу обрушилась стихия. Над городом громыхал гром, и сверкали многочисленные молнии, прошел сильный ливень с ураганным ветром.

Пользователи социальных сетей поделились фото и видео ночной непогоды и ее последствий. В частности, на фото видно, что светофор упал на перекрестке улиц Крылова и Караимской. А дерево, упавшее на ул. Калинина, по информации пользователей соцсетей, повредило сразу три автомобиля.

В Симферополе сохраняется штормовая погода. По прогнозам синоптиков, в течение суток 2 сентября, ночью 3 сентября в Крыму ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы, град, усиление северо-западного ветра 20-25 метров в секунду.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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