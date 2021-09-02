Происшествия
Мужчина сорвался с обрыва на Фиоленте
С обрывистого склона на мысе Фиолент в Севастополе сорвался мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба Центра гражданской защиты населения. Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне поздно вечером.
По информации очевидцев, в районе остановки «Маяк» Гагаринского района мужчина упал с большой высоты и нужна помощь в его поиске и эвакуации.
На место ЧП оперативно выехали спасатели – одна группа по суше на машине, другая морем на катере.
«Спасатели нашли и эвакуировали пострадавшего из труднодоступного места, после чего передали бригаде скорой помощи. От Центра гражданской защиты в поисково-спасательной операции были задействованы шесть человек и две единицы техники», - проинформировали в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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