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Происшествия

Мужчина сорвался с обрыва на Фиоленте

С обрывистого склона на мысе Фиолент в Севастополе сорвался мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба Центра гражданской защиты населения. Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне поздно вечером.

По информации очевидцев, в районе остановки «Маяк» Гагаринского района мужчина упал с большой высоты и нужна помощь в его поиске и эвакуации.

На место ЧП оперативно выехали спасатели – одна группа по суше на машине, другая морем на катере.

«Спасатели нашли и эвакуировали пострадавшего из труднодоступного места, после чего передали бригаде скорой помощи. От Центра гражданской защиты в поисково-спасательной операции были задействованы шесть человек и две единицы техники», - проинформировали в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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