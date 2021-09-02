Мусорный полигон в Севастополе вот-вот переполнится и может быть закрыт уже через год

Севастополь входит в число регионов, в которых практически исчерпаны мощности полигонов для складирования мусора.

Об этом в интервью «Российской газете» заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

«Большие риски в 20 регионах — Санкт-Петербург, Севастополь, Кубань, Ленинградская, Магаданская, Новосибирская и другие области — там мощности будут исчерпаны в ближайшие 2-3 года. Там, в том числе до 1 января 2023 года, закроют полигоны, работа которых временно разрешена», — заявил Козлов.

Отметим, что севастопольский мусорный полигон в Первомайской балке не входит в Государственный реестр объектов размещения отходов, поскольку не соответствует требованиям к складированию мусора. Недавняя проверка объекта Росприроднадзором выявила там более 30 нарушений природоохранного законодательства.

«По результатам проверки возбуждено 23 дела об административных правонарушениях, три из которых направлены в суд, в том числе по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ, предусматривающей в качестве наказания административную приостановку деятельности объекта», — отмечали в природоохранном ведомстве.

Дефицит мощностей по размещению отходов в Севастополе вынуждает создавать нелегальные свалки, говорит Александр Козлов. Для разрешения сложившейся ситуации «Российский экологический оператор» разработал план действий.

«Для каждого спланирована инфраструктура по сортировке и захоронению отходов, по созданию полигонов. Регионам придется ускориться и обеспечить реализацию этих проектов. Надеюсь, что губернаторы к этому отнесутся трепетно, потому что, если эта проблема захлестнет города, мало никому не покажется», — подчеркнул глава Минприроды.

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