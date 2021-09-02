Курортный сезон
Развитие сюжета: Еще две недели: Ростуризм продлил программу туристического кешбэка ● Власти насчитали в Крыму уже семь млн туристов ● Чтобы забыли про Турцию: власти РФ хотят запустить в Крыму «все включено» ● Центр Ялты встречает туристов запахами разлитого пива и мочи ● Российские туристы рассказали чем недовольны на отдыхе в Крыму
Москвичи и дагестанцы: откуда в Крым едут невоспитанные туристы
фото © travelcrimea.com
Жители курортных городов России рассказали, откуда, по их мнению, приезжают самые невоспитанные туристы.
Как пишет Лента.ру, по данным опроса онлайн-сервиса бронирования жилья Tvil.ru, большая часть респондентов (61%) считают наиболее некультурными отдыхающими жителей Москвы и Подмосковья.
На втором месте — 20% — приезжающие из Дагестана, на третьем - туристы из Краснодара (8%).
Также в антирейтинге приезжие из Нижнего Тагила (7%), Ростова-на-Дону (3%), Самары и Хабаровска (по 1% соответственно).
Как сообщалось, российские туристы назвали курортный регион, где больше всего раздражающих факторов, а также выделили главные из них - несоответствие стоимости отдыха и качества услуг.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Еще две недели: Ростуризм продлил программу туристического кешбэка. В России на две недели продлен срок продажи пакетных туров по программе туристического кешбэка.
Власти насчитали в Крыму уже семь млн туристов. Крым с начала года принял на отдых и оздоровление 7,2 млн туристов.
Чтобы забыли про Турцию: власти РФ хотят запустить в Крыму «все включено». Ростуризм планирует запустить систему гостиничных стандартов «все включено» и «ультра все включено» для российских отелей в 2022 году.
Российские туристы рассказали чем недовольны на отдыхе в Крыму. Российских туристов в поездках по регионам РФ чаще всего нервирует плохая инфраструктура, высокие цены и отношение местных жителей. Меньше всего претензий у путешественников возникло к Калининградской области, Дагестану, Камчатке, Ставрополью.
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