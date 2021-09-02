Москвичи и дагестанцы: откуда в Крым едут невоспитанные туристы

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Жители курортных городов России рассказали, откуда, по их мнению, приезжают самые невоспитанные туристы.

Как пишет Лента.ру, по данным опроса онлайн-сервиса бронирования жилья Tvil.ru, большая часть респондентов (61%) считают наиболее некультурными отдыхающими жителей Москвы и Подмосковья.

На втором месте — 20% — приезжающие из Дагестана, на третьем - туристы из Краснодара (8%).

Также в антирейтинге приезжие из Нижнего Тагила (7%), Ростова-на-Дону (3%), Самары и Хабаровска (по 1% соответственно).

Как сообщалось, российские туристы назвали курортный регион, где больше всего раздражающих факторов, а также выделили главные из них - несоответствие стоимости отдыха и качества услуг.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Еще две недели: Ростуризм продлил программу туристического кешбэка. В России на две недели продлен срок продажи пакетных туров по программе туристического кешбэка.

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