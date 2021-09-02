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Летний трафик на Крымском мосту превысил доковидные показатели
Более 2 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту за три летних месяца.
Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор «Тамань».
«2,3 млн автомобилей проехало по Крымскому мосту за три летних месяца, что превышает показатели аналогичных периодов 2020 (1,9 млн машин) и 2019 (2,25 млн машин) годов на 15% и на 2,2 % соответственно», – говорится в сообщении.
Из этих 2,3 млн транспортных средств более 210 тысяч приходится на грузовики, а 19 тысяч – на автобусы. По сравнению с весной, средняя интенсивность движения выросла в 2,2 раза – до 25 тысяч автомобилей в сутки.
«Наибольшее количество автомобилей отправилось в Республику Крым 1 августа: 21 738, в обратном направлении 20 августа: 20 260 за сутки. Максимальный суточный показатель отмечен 1 августа: 35 840 транспортных средств в оба направления. Согласно статистике, в выходные дни наблюдается повышение интенсивности движения транспорта. Менее загруженные дни недели – среда и четверг», – пояснили в пресс-службе.
Наиболее интенсивным трафик был в августе – в среднем по мосту проезжали 30 тысяч автомобилей в сутки; в оба направления проехали более 930 тысяч машин. «В июле интенсивность движения составила более 820 тыс автомобилей, а в июне – почти 550 тыс машин в оба направления. В период бархатного сезона интенсивность движения по Крымскому мосту сохранится на высоком уровне», – прогнозируют в учреждении.
Всего по мосту с момента открытия движения в мае 2018 года проехали 16,7 млн автомобилей, из которых 2,1 млн грузовиков и 186 тысяч автобусов.
Ранее сообщалось, что всего за лето в Крыму отдохнули свыше 5,2 млн туристов, всего с начала года – 7,2 млн. По данным, озвученным в аэропорту Симферополя, крымский авиаузел летом ежемесячно обслуживал более 1 млн пассажиров.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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