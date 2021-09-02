Происшествия
Крымчанин проведет два года в колонии за избиение лесника
Белогорский районный суд признал местного жителя виновным в избиении сотрудника госучреждения «Юго-Восточное объединенное лесничество», которое было совершено в ноябре прошлого года.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«На территории Пристепного участкового лесничества Белогорского района сотрудниками (лесничества) выявлен автомобиль марки «УАЗ» с возможными нарушителями. В ходе длительной погони из указанного автомобиля вышел подсудимый, который применил физическое насилие в отношении сотрудников лесничества и воспрепятствовал дальнейшему преследованию», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что 58-летний житель района признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 318 УК РФ – применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил жителя района к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», – добавили в прокуратуре.
При этом мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления по части 2 статьи 318 УК РФ. В тот раз действия мужчины были опасными для жизни пострадавших.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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