Власть
Крупнейшие российские банки в Крым не придут
фото © lenta.ru
Крымчанам не стоит ждать возвращения на полуостров Сбербанка и появления других крупных финансовых организаций: в Москве считают, что там и так достаточно денег и услуг.
До 2014 года в Крыму работало около 180 банков, включая подразделения ВТБ, Сбербанка и Банка Москвы. После присоединения Крыма и введения санкций, все они покинули полуостров. Правительству РФ пришлось создавать для нового региона отдельные банки, что не очень удобно. Во-первых, ограничена конкурентная среда, что позволяет банкам диктовать свои условия; во-вторых, неудобно проводить расчеты с другими регионами.
С тех пор крымчане неоднократно обращались в Госдуму и Кремль с просьбой «вернуть на полуостров крупные российские банки», но Сбербанк и ВТБ категорически от этого отказываются. А сегодня глава ВТБ Андрей Костин и вовсе заявил, что ведущим банкам России не нужно выходить на крымский рынок.
«Сегодня в Крыму вообще-то инвестиций, даже государственных, столько, что их осваивать никак не могут, не успевают. И частный капитал начинает туда потихоньку возвращаться, а банковский сектор там достаточно закрывают РНКБ и банк «Россия». В принципе, больших проблем я не вижу в банковском секторе, чтобы туда заходить крупным банкам», – сообщил он и добавил, что тема возвращения российских банков в Крым поднимается исключительно ура-патриотами: «Но это невозможно, это попадание сразу под все санкции европейские и американские».
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчане хотят бойкотировать сетевые автозаправки. Нужно устроить бойкот сетевым АЗС на полуострове, чтобы проучить монополистов.
Цены на бензин в Симферополе замерли после сильного скачка. Средние розничные цены на дизельное топливо и бензин марок АИ-92, АИ-95, АИ-95 премиум, АИ-98 на автозаправочных станциях Симферополя не изменились за последнюю неделю, сообщает Крымстат.
На АЗС Крыма возник дефицит газа. Пожар на газохимическом комплексе под Новым Уренгоем привел к дефициту газового топлива на автозаправочных станциях (АЗС) Крыма.
Данные миллионов российских клиентов Oriflame слили в сеть. Паспортные данные более миллиона российских клиентов компании Oriflame выставлены на продажу на хакерском форуме и могут быть использованы для оформления микрокредитов и получения доступа к их банковским счетам, пишет «Коммерсант».
Крупнейшие российские банки в Крым не придут
Крымчанам не стоит ждать возвращения на полуостров Сбербанка и появления других крупных финансовых организаций: в Москве считают, что там и так достаточно денег и услуг.
ООН: количество задержаний в Крыму выросло впятеро за год
За период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года количество произвольных задержаний представителей религиозных меньшинств в Крыму выросло почти в пять раз.
Москвичи и дагестанцы: откуда в Крым едут невоспитанные туристы
Жители курортных городов России рассказали, откуда, по их мнению, приезжают самые невоспитанные туристы.
Ночная гроза повалила в Симферополе пять деревьев и светофор
Пять деревьев и светофорный объект были повалены в Симферополе в результате ночной грозы с ураганным ветром.
9 часов назад
Пляж «Учкуевка» в Севастополе заливают канализационные стокивидео
14 часов назад
Аксенов наказал нескольких крымских мэров
4 часа назад
Реконструкция главной площади Симферополя провалена
8 часов назад
В Крыму во вторую смену будут учиться более 20 тысяч детей
В Крыму во вторую смену будут учиться 20 349 ребят, - это 9 процентов от общего количества школьников. В 2020-2021 учебном году «второсменщиков» было 18 798 человек.