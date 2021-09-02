Крупнейшие российские банки в Крым не придут

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Крымчанам не стоит ждать возвращения на полуостров Сбербанка и появления других крупных финансовых организаций: в Москве считают, что там и так достаточно денег и услуг.

До 2014 года в Крыму работало около 180 банков, включая подразделения ВТБ, Сбербанка и Банка Москвы. После присоединения Крыма и введения санкций, все они покинули полуостров. Правительству РФ пришлось создавать для нового региона отдельные банки, что не очень удобно. Во-первых, ограничена конкурентная среда, что позволяет банкам диктовать свои условия; во-вторых, неудобно проводить расчеты с другими регионами.

С тех пор крымчане неоднократно обращались в Госдуму и Кремль с просьбой «вернуть на полуостров крупные российские банки», но Сбербанк и ВТБ категорически от этого отказываются. А сегодня глава ВТБ Андрей Костин и вовсе заявил, что ведущим банкам России не нужно выходить на крымский рынок.

«Сегодня в Крыму вообще-то инвестиций, даже государственных, столько, что их осваивать никак не могут, не успевают. И частный капитал начинает туда потихоньку возвращаться, а банковский сектор там достаточно закрывают РНКБ и банк «Россия». В принципе, больших проблем я не вижу в банковском секторе, чтобы туда заходить крупным банкам», – сообщил он и добавил, что тема возвращения российских банков в Крым поднимается исключительно ура-патриотами: «Но это невозможно, это попадание сразу под все санкции европейские и американские».

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