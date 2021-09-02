«Князь Владимир» все еще задержан в сочинском порту вместе с пассажирами

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Теплоход «Князь Владимир» задержан в сочинском порту.

Такую информацию подтвердили в администрации российской компании ООО «Черноморские круизы», которой принадлежит круизное судно.

«Судно сейчас действительно стоит в порту Сочи», - подтвердила данный факт представитель компании Елена Попова, комментируя информацию транспортной прокуратуры о задержании теплохода, на борту которого находятся пассажиры.

Другие комментарии по этому факту в компании пока не дают. При этом, по данным надзорного ведомства, судно вместе с пассажирами не может покинуть порт для дальнейшего следования в Крым в связи с истечением срока действия санитарного свидетельства.

«Проведение проверки поручено Сочинской транспортной прокуратуре, которой будет дана оценка соблюдению законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и защиты прав пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сказано на сайте южной транспортной прокуратуры.

«Князь Владимир» (ранее Roy Star (2016—2017), Royal Iris (2004—2016), Eloise (2004), The Azur (1987—2004), Azur (1975—1987), Eagle (1971—1975)) — девятипалубное круизное судно российской компании ООО «Черноморские круизы», осуществляющее круизный маршрут: Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи. Построено по заказу P&O как морской автопассажирский паром на верфи Dubigeon Normandie в Нанте, Франция и переданное General Steam Navigation в Лондоне в 1971 году. C 2017 года судно эксплуатируется под российским флагом, порт приписки — Сочи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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