Власть
«Князь Владимир» все еще задержан в сочинском порту вместе с пассажирами
фото © iz.ru
Теплоход «Князь Владимир» задержан в сочинском порту.
Такую информацию подтвердили в администрации российской компании ООО «Черноморские круизы», которой принадлежит круизное судно.
«Судно сейчас действительно стоит в порту Сочи», - подтвердила данный факт представитель компании Елена Попова, комментируя информацию транспортной прокуратуры о задержании теплохода, на борту которого находятся пассажиры.
Другие комментарии по этому факту в компании пока не дают. При этом, по данным надзорного ведомства, судно вместе с пассажирами не может покинуть порт для дальнейшего следования в Крым в связи с истечением срока действия санитарного свидетельства.
«Проведение проверки поручено Сочинской транспортной прокуратуре, которой будет дана оценка соблюдению законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и защиты прав пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сказано на сайте южной транспортной прокуратуры.
«Князь Владимир» (ранее Roy Star (2016—2017), Royal Iris (2004—2016), Eloise (2004), The Azur (1987—2004), Azur (1975—1987), Eagle (1971—1975)) — девятипалубное круизное судно российской компании ООО «Черноморские круизы», осуществляющее круизный маршрут: Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи. Построено по заказу P&O как морской автопассажирский паром на верфи Dubigeon Normandie в Нанте, Франция и переданное General Steam Navigation в Лондоне в 1971 году. C 2017 года судно эксплуатируется под российским флагом, порт приписки — Сочи.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Феодосии перекроют рейд и закроют пляжи: будут взрывать авиабомбу. В пятницу 27 августа спасатели МЧС проведут операцию по обезвреживанию авиабомбы ФАБ-100, обнаруженной на дне Феодосийского залива.
Строительство яхтенной марины в Балаклаве начнется позже. Работы по строительству яхтенной марины в Балаклаве начнутся по окончании туристического сезона в регионе.
«Комета» из Сочи в Севастополь долетит не раньше 2022 года. Быстроходное судно на подводных крыльях «Комета 120» свяжет Сочи и Севастополь не раньше 2022 года.
Из Севастополя в Сочи могут запустить Комету. Катерное сообщение между двумя южными города организуют с участием Минпромторга.
«Князь Владимир» все еще задержан в сочинском порту вместе с пассажирами
Теплоход «Князь Владимир» задержан в сочинском порту.
ООН: количество задержаний в Крыму выросло впятеро за год
За период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года количество произвольных задержаний представителей религиозных меньшинств в Крыму выросло почти в пять раз.
Москвичи и дагестанцы: откуда в Крым едут невоспитанные туристы
Жители курортных городов России рассказали, откуда, по их мнению, приезжают самые невоспитанные туристы.
Крыму прочат очередную погодную аномалию
В начале следующей недели температура воздуха на территории Крымского полуострова взлетит до аномально высоких отметок.
29 августа
Встреча Зеленского и Путина может состояться в Крыму
22 часа назад
В Крыму во вторую смену будут учиться более 20 тысяч детей
В Крыму во вторую смену будут учиться 20 349 ребят, - это 9 процентов от общего количества школьников. В 2020-2021 учебном году «второсменщиков» было 18 798 человек.