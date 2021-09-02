Общество
Керчане поставили крест на местных дорогах
Таким образом автомобилисты предупреждают водителей об огромной яме и пытаются привлечь внимание руководства города.
Керченские автомобилисты поставили крест на Вокзальном шоссе. Соответствующее видео опубликовано в соцсетях.
На проезжей части образовалась большая и достаточно глубокая яма, которая может нанести серьезный ущерб транспортным средствам или привести в ДТП. На сколоченный из досок крест нанесена надпись «Спаси и сохрани», которой авторы этого творения предупреждают участников движения об опасности, таящейся в этом месте.
Местные жители отмечают, что крест можно поставить на всем шоссе, «похоронив воспоминания о ровном покрытии».
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