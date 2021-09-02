Какой сегодня праздник 2 сентября

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Сегодня, 2 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День окончания Второй мировой войны

Международно-правовым основанием для установления этого праздника стал Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» представителями союзных государств, в том числе СССР, находившихся в состоянии войны с Японией и участвовавших в военных действиях. Этот документ и ознаменовал окончание Второй мировой войны, которая началась 1 сентября 1939 года нападением фашистской Германии на Польшу.

Самая крупная в истории человечества война двух мировых военно-политических коалиций продолжалась шесть лет — с 1 сентября 1939 года и до 2 сентября 1945 года. Она охватила территории 40 государств трех континентов: Европы, Азии, Африки, а также все четыре океанских театра (Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый). В нее было втянуто 61 государство, а общая численность человеческих ресурсов, ввергнутых в войну, превышала 1,7 млрд. человек.

День патрульно-постовой службы МВД РФ (День ППС)

Свой праздник сотрудники патрульно-постовой службы органов внутренних дел Российской Федерации отмечают 2 сентября.

В этот день в 1923 году Центральное административное управление НКВД опубликовало «Инструкцию постовому милиционеру». Этот документ регламентировал общие положения о постовой службе, а также права и обязанности ее работников.

В 2002 году Приказом министра МВД РФ 2 сентября было утверждено Днем образования патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности. С тех пор праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате, проходят во всех подразделениях МВД субъектов Российской Федерации.

Самойлов день

Народный праздник «Самойлов день» отмечается 2 сентября (по старому стилю - 20 августа). Православной церковью в этот день чтится память пророка Самуила. Другие названия праздника: «Самойлин день», «День Самуила», «Самуил», «Свекольница». Этот день на Руси считался праздников отцов и мужей. С самого утра дочери и жены ухаживали за ними, дарили подарки, накрывали праздничный стол.

Также сегодня, 2 сентября, отмечают такие праздники:

- День российской гвардии

- День памяти пророка Самуила

- День психологической службы уголовно-исполнительной системы РФ

- День нотариата в Украине

- День свободного ветра в крыльях

- Всемирный день кокоса (World Coconut Day)

- День черничного эскимо на палочке (Blueberry Popsicle Day) в США

- День Сеуты в Испании

- День победы над Японией (VJ Day) в США

- День корректировки календаря (Calendar Adjustment Day) в США

- «Танец тростника» (Umhlanga) в Эсватини (Свазиленд)

- День независимости Вьетнама

- День демократии в Тибете

Сегодня именины празднуют: Тимофей, Зоил, Зотик (Изот), Сатурнин, Афинодор, Гай, Афанасий, Евстафий, Епафродит, Сильван (Силуан), Хрисанф, Пантелеймон, Дометиан, Максим, Орион, Неофит, Агафон, Савин, Виктор, Парфен, Никон, Самуил, Дементий, Мемнон, Лиодор (Илиодор), Север (Севир), Ор, Лукий, Стратон, Аделина, Антилин, Анфон, Ахилл (Ахиллес), Восва, Генефлий, Дифил, Дос (Доса), Евдемон, Керкан, Кронин, Мест, Молий, Нит, Палмат, Пансфен, Пантолеон, Панфирий, Рин, Тиранн, Феосевий, Эрос.

Что происходило 2 сентября в прошлые годы

1789 - в правительстве США образовано министерство финансов.

1834 - выдан патент Семюэлю Кольту на «народное американское оружие» револьвер.

1889 - начало работы морского порта в Мариуполе.

1945 - провозглашена независимость Вьетнама от Франции, этого добились коммунисты во главе с Хо Ши Мином.

1958 - появление телевидения в Китае.

1967 - образование «уникального» непризнанного государства Силандия, «постарался» отставной английский офицер Падди Бейтс.

1985 - найдены остатки легендарного «Титаник» у берегов Ньюфаундленда.

1990 - под Молдавское государство «заложена бомба» провозглашено создание Приднестровской Республики в составе СССР.

1996 - ввод новой денежной единицы в Украине - гривны.

2002 - мощнейшее землетрясение (магнитудой около 7 баллов по шкале Рихтера) близ Индонезии, погибло более 50 человек.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 2 сентября. Какие праздники будут завтра?

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