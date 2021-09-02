Еще две недели: Ростуризм продлил программу туристического кешбэка

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В России на две недели продлен срок продажи пакетных туров по программе туристического кешбэка.

По расчетам Ростуризма, осенью воспользоваться этой программой смогут около 100 тыс. туристов, а отрасль дополнительно получит около 2 млрд рублей.

«Туристы смогут по-прежнему покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации», - отмечается на сайте федерального агентства.

В Ростуризме напомнили, что программа должна была завершить свое действие в последний день лета, на нее было выделено около 6,7 млрд, однако 400 млн к этому времени оказались не израсходованы.

Именно это и дало возможность продлить срок продаж. При этом условия программы не меняются. Оплачивать отдых следует картой «МИР», куда автоматически вернется четверть стоимости путевки, но не больше 20 тыс. рублей. Число транзакций по одной и той же карте не ограничено. Сообщается, что за время действия программы россияне уже вернули с ее помощью более 6,15 млрд рублей, купив туры на общую сумму более 32 млрд.

При этом чаще всего отечественные туристы выбирали курорты Краснодарского край, Крыма и Ставрополья. За оздоровлением россияне предпочитают ездить в Алтайский край, а за культурно-познавательным досугом - в Псков, Новгород, Ярославль, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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