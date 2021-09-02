Эксперт рассказал когда в Крыму может подешеветь бензин

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Темп роста розничных цен на бензин и дизельное топливо на АЗС в Крыму продиктован отсутствием конкуренции, особым курортным сезоном и временной приостановкой на период ремонта нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович.

«Уровень конкуренции в сфере розничной продажи топлива в Краснодарском крае выше. Это обусловлено тем, что не все крупные сети готовы работать в Крыму по определенным причинам», - сказал Митрахович.

Но если говорить в регионах РФ в целом, то на Дальнем Востоке сравнение будет не всегда в пользу Кубани. Кроме того, по мнению эксперта, существуют общие тенденции, связанные с инфляцией, сезонной остановкой нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на период сезонного ремонта, что всегда влияет на цену бензина и дизеля. Также свою лепту внес и специфический курортный сезон этого года, когда из-за пандемии в приоритете был внутренний туризм.

«Жители почти любого другого региона страны также недовольны стоимостью топлива. И их можно понять, так как это влияет на возможность отдыхать и работать, и нормально жить. Отражается на эффективности малого бизнеса, который задействован в сфере перевозок», - продолжил Митрахович.

Однако, если смотреть на вопрос фундаментально, то нужно либо ждать окончания ремонтов на НПЗ, либо глобально увеличивать конкуренцию на нефтяном рынке страны.

Последний вариант реализовать достаточно сложно, так как основные НПЗ принадлежат вертикально интегрированным компаниям. В пользу такого устройства также есть свои аргументы, как и в отношении объема налоговой нагрузки. В частности, если идти по пути уменьшения налогов, то это неминуемо отразится на размере пенсий, бюджетных выплат, строительстве дорог, других государственных проектах социальной направленности.

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