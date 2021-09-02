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Курорт

Доходы крымских отельеров выросли почти в пять раз

14:01 четверг, 2 сентября 2021
Доходы крымских отельеров выросли почти в пять раз

фото © Новости Крыма

Налоговые поступления от туристической отрасли в Крыму выросли за год в полтора раза.

Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал глава республики Сергей Аксенов.

«По данным УФНС, за первое полугодие 2021 года налоговые поступления в бюджет от туристской отрасли превысили 2,1 млрд рублей, что в 1,5 раза больше суммы налоговых поступлений, поступивших за аналогичный период 2020 года», – написал Аксенов.

Доходы от услуг, предоставляемых средствами размещения, за первое полугодие текущего года выросли в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили свыше 14,2 млрд рублей.

В 2020 году сумма налогов от турсферы в Крыму за девять месяцев составила 2,3 млрд рублей. В доковидном 2019 году за девять месяцев сумма налогов в этой отрасли составила 2,5 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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