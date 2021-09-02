Аксенов наказал нескольких крымских мэров

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Главы администраций Симферополя, Джанкоя, Симферопольского и Джанкойского районов получат выговоры за срыв сроков благоустройства в населенных пунктах.

Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил во время совещания по ЖКХ.

«Предложение – по выговору всем объявить. Кому персонально? Демидову, Алексанову, Селиванову и Федоренко. Так? – уточнил Аксенов. – Направьте за моей подписью объявления о выговорах за срыв сроков … Я сегодня подпишу, коллегам на сессию (городских и районных советов) на объявление выговоров направлю».

По данным министра ЖКХ республики Сергея Донца, в Симферополе благоустройство ряда объектов затянется еще на несколько месяцев, Симферопольский район затянул оформление документов, что привело к задержкам в освоении выделенных на благоустройство средств, а в Джанкое и Джанкойском районе неоднократно сроки срывал подрядчик.

«Мы же договаривались, что после двух раз нет смысла ждать. Первый раз обманули, подвели второй раз – это система, третьего быть не должно», – прокомментировал ситуацию с плохой работой подрядчика Аксенов.

Накануне стало известно, что площадь Ленина в Симферополе будут благоустраивать заново. После пяти месяцев ремонта объект готов только на 27%.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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