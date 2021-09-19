Ялтинский стадион «Авангард» обещают достроить до конца года

Строительство стадиона «Авангард» в Ялте должны завершить до конца текущего года, сообщили в пресс-службе правительства Крыма.

Как заявил глава минстроя республики Михаил Храмов, первый матч на новом поле проведут любительские команды министерства строительства и ялтинской администрации в октябре.

Ранее график работ сдвинули на месяц в связи с чрезвычайной ситуацией в регионе. Внутренние работы уже выполнили на 95%. Сейчас завершается подготовка футбольного поля, монтируются трибуны и фасад объекта.

Как сообщалось, в 2019 году в Ялте рухнул строительный кран, который устанавливал специальный шатер над стадионом «Авангард», где планировалось проведение ледового шоу Ильи Авербуха. На этом стадионе регулярно занимались дети. К счастью, трагедии удалось избежать.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Стало известно скольких строителей оштрафовали за лето в Ялте. За период действия «режима тишины» в Ялте, во время которого в городе были запрещены строительные работы, администрация города составила всего восемь протоколов о нарушении запрета на стройки.

Центральную площадь Симферополя обещают доделать до 10 декабря. Центральная площадь Симферополя будет сдана после ремонта 10 декабря.

Новую ялтинскую развязку под Севастополем обещают открыть раньше срока. Строительство восьмого участка трассы «Таврида» в Севастополе идет с опережением графика. Об этом заявил начальник управления дорожного хозяйства департамента транспорта Севастополя Анатолий Грищук.

Не хватило денег: в стадион «Авангард» в Ялте вложат еще 137 млн рублей. Еще более 137,3 миллиона рублей потратят в Крыму на Ялтинский стадион «Авангард»: эти средства пойдут на технологическое оснащение объекта, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте крымского правительства.