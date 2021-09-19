В Ялте полиция задержала банду подростков на мопедах

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Меры были приняты по многочисленным обращениям граждан, которые жаловались на шумную компанию молодых людей, собирающихся на мопедах и шумящих в одном из городских парков.

По итогам рейда 7 молодых людей были доставлены в отделение полиции, а 10 мопедов – отправлены на штрафстоянку, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Прибыв по вызову полицейские установили, что молодые люди вели себя шумно, и в нарушение действующего законодательства находились после 22:00 часов в общественном месте без сопровождения родителей.

«Во время мероприятия эвакуировано и направлено на штрафстоянку 10 мопедов, 7 подростков были доставлены в отдел полиции. С целью недопущения повторных правонарушений, правоохранители провели профилактические беседы с несовершеннолетними», — рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении как самих молодых людей, так и их родителей, может быть возбуждено административное делопроизводство, однако окончательное решение об этом, после изучения материалов, переданных правоохранителями, примет администрация города.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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