В ноябре в Бахчисарайском районе Крыма начнут строить новый водовод

В Бахчисарайском районе Крыма построят водопровод от села Дачное до села Тургеневка.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.

«Проектом предусмотрено 2 модульных насосных станции с системой обеззараживания воды, 2 резервуара чистой воды, 10 колодцев переключения и 4 мокрых колодца. Протяженность нитки трубопровода составит 3,7 км», — уточнил Храмов.

На объект в рамках ФЦП выделено около 70 млн рублей. Строительство будет длиться порядка 8 месяцев. Работы планируется начать в ноябре текущего года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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