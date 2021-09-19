Происшествия
В Крыму минируют территориальные избирательные комиссии
фото © Новости Крыма
В настоящий момент правоохранители проводят проверку по данным сообщениям, а в самих регионах голосование на избирательных участках продолжается в штатном режиме.
Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малышев.
«Были такие сообщения, касались они не участковых комиссий, а территориальных комиссий Алушты и Черноморского района. Информация была передана в правоохранительные органы, которые осуществили те действия, которые должны были осуществить, проверили, все нормально, сейчас в обычном режиме продолжаем работу»,- сообщил Малышев.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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