В Крыму минируют территориальные избирательные комиссии

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В настоящий момент правоохранители проводят проверку по данным сообщениям, а в самих регионах голосование на избирательных участках продолжается в штатном режиме.

Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малышев.

«Были такие сообщения, касались они не участковых комиссий, а территориальных комиссий Алушты и Черноморского района. Информация была передана в правоохранительные органы, которые осуществили те действия, которые должны были осуществить, проверили, все нормально, сейчас в обычном режиме продолжаем работу»,- сообщил Малышев.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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