Власть
В департаменте образования Севастополя проведут проверку
фото © пресс-служба правительства Севастополя
В департаменте образования и науки города Севастополя будет проведена служебная проверка.
Об этом в ходе заседания регионального правительства заявил глава региона Михаил Развожаев.
Причиной принятия подобного решения стало нарушение сроков индексации денежной выплаты взамен четырехразового питания для детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, а также единовременного денежного пособия.
Совершить эту процедуру, по словам директора департамента образования Елены Богомоловой, должны были еще до начала текущего года, однако сотрудники правового управления вовремя не подали документ, из-за чего позже были уволены.
«Елена Николаевна , просто сейчас как бы сентябрь, я слышу, что вы разобрались и кого-то уволили, но, Светлана Валентиновна , прошу все равно провести проверку. Я по этому поводу предельно четко высказался, соответственно, хочу знать: кто, когда и в каком порядке », – заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Напомним, ранее глава города поручил уравнять стоимость школьных обедов и завтраков, предоставляемых обучающимся 1 – 4 классов на бесплатной основе. В ходе последнего заседания правительства Елена Богомолова сообщила об успешном выполнении этой задачи – сейчас они стоят 89 рублей 43 копейки.
В тексте использованы материалы: Форпост
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