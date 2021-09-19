В департаменте образования Севастополя проведут проверку

фото © пресс-служба правительства Севастополя

В департаменте образования и науки города Севастополя будет проведена служебная проверка.

Об этом в ходе заседания регионального правительства заявил глава региона Михаил Развожаев.

Причиной принятия подобного решения стало нарушение сроков индексации денежной выплаты взамен четырехразового питания для детей-сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, а также единовременного денежного пособия.

Совершить эту процедуру, по словам директора департамента образования Елены Богомоловой, должны были еще до начала текущего года, однако сотрудники правового управления вовремя не подали документ, из-за чего позже были уволены.

«Елена Николаевна , просто сейчас как бы сентябрь, я слышу, что вы разобрались и кого-то уволили, но, Светлана Валентиновна , прошу все равно провести проверку. Я по этому поводу предельно четко высказался, соответственно, хочу знать: кто, когда и в каком порядке », – заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, ранее глава города поручил уравнять стоимость школьных обедов и завтраков, предоставляемых обучающимся 1 – 4 классов на бесплатной основе. В ходе последнего заседания правительства Елена Богомолова сообщила об успешном выполнении этой задачи – сейчас они стоят 89 рублей 43 копейки.

В тексте использованы материалы: Форпост

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