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Власть

Симферопольцев снова наказали на 400 тысяч за уличную торговлю

11:30 воскресенье, 19 сентября 2021
Симферополь

За прошедшую неделю власти Симферополя выявили 107 нарушений, связанных со стихийной торговлей, несоблюдением правил благоустройства и парковкой на газонах и тротуарах. Общая сумма штрафов составила 392 тысячи рублей.

Об этом сообщила пресс-служба администрации крымской столицы. Так, 35 протоколов составлено по фактам торговли в непредусмотренных для этого местах.

В отношении нарушителей были вынесены постановления о наложении штрафов. Также к ответственности привлечены граждане и организации за нарушения правил благоустройства.

23 протокола касались нарушений, совершенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

«По итогам заседания по 107 рассмотренным материалам вынесены следующие решения: наложение штрафа – 78, предупреждение – 17, прекращение – 8, перенос – 4. Общая сумма вынесенных штрафов составляет 392 тысячи рублей», – сказано в сообщении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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