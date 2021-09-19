Власть
Симферопольцев снова наказали на 400 тысяч за уличную торговлю
За прошедшую неделю власти Симферополя выявили 107 нарушений, связанных со стихийной торговлей, несоблюдением правил благоустройства и парковкой на газонах и тротуарах. Общая сумма штрафов составила 392 тысячи рублей.
Об этом сообщила пресс-служба администрации крымской столицы. Так, 35 протоколов составлено по фактам торговли в непредусмотренных для этого местах.
В отношении нарушителей были вынесены постановления о наложении штрафов. Также к ответственности привлечены граждане и организации за нарушения правил благоустройства.
23 протокола касались нарушений, совершенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
«По итогам заседания по 107 рассмотренным материалам вынесены следующие решения: наложение штрафа – 78, предупреждение – 17, прекращение – 8, перенос – 4. Общая сумма вынесенных штрафов составляет 392 тысячи рублей», – сказано в сообщении.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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