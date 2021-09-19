Силовики в Крыму похвастались, что поймали серийного похитителя кур

Ленинский районный суд Крыма признал местного жителя виновным в совершении краж из жилых домов и подсобных помещений и приговорил к двум с половиной годам колонии.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Установлено, что с апреля 2019 года по ноябрь 2020 года подсудимый, не имея постоянного источника дохода, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, проникал в жилые дома, помещения и хранилища, откуда похищал домашнюю птицу, велосипеды и предметы бытовой утвари», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что общая сумма нанесенного мужчиной ущерба составила более 40 тыс рублей. Кроме того, во время ссоры мужчина избил сельскохозяйственным инструментом соседа.

В ведомстве подчеркнули, что мужчину признали виновным в совершении 20 краж и грабежей, часть из которых совершены с незаконным проникновением в помещение и жилище с причинением значительного ущерба. Также он признан виновными по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ – умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Мужчине назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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