Общество
Сильные ливни с грозами продлятся в Крыму двое суток
Ливни с грозами начались в Крыму. Непогода ожидается и завтра, сообщили со ссылкой на синоптиков в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца суток 19 сентября, в течение суток 20 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду», – сказано в сообщении.
В МЧС предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения.
Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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