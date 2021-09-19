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Общество

Сильные ливни с грозами продлятся в Крыму двое суток

09:47 воскресенье, 19 сентября 2021

Ливни с грозами начались в Крыму. Непогода ожидается и завтра, сообщили со ссылкой на синоптиков в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца суток 19 сентября, в течение суток 20 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду», – сказано в сообщении.

В МЧС предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения.

Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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