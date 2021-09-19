Севастопольцам расставили «ловушки» с арматурой

Драма развВ поселке Любимовка в Севастополе, у дома № 122 на улице Федоровской, в аварийном состоянии находится несколько колодцев инженерных сетей. ернулась вокруг ремонта инженерных сетей в Любимовке.

Зияющие в земле дыры с кусками арматуры в любой момент могут стать «капканами» для горожан. Несмотря на многочисленные жалобы местных жителей, никаких действий по их ремонту не производится.

В феврале 2021 года обращение по поводу аварийности колодцев было направлено в городские службы. Выяснилось, что сети являются колодцами связи. Но от городских служб не последовало никакой реакции. Об этом рассказал общественник Геннадий Сидоров.

«Так как ответа от подразделений не было, мы решили напрямую отработать, как действует заявленная губернатором связь с гражданами через социальные сети правительства. В них были опубликованы соответствующие обращения. После резонанса в соцсетях в начале августа последовало распоряжение правительства устранить проблему», — рассказал Геннадий Сидоров.

Общественник утверждает, что колодцы находятся в ведении департамента цифрового развития Севастополя.

«Департамент цифрового развития пообещал до 13 сентября привести сети в порядок. Но в ходе очередной проверки, 14 сентября, было обнаружено, что перекрытия на колодцах вовсе убрали. При этом не установили необходимого ограждения для безопасности движения пешеходов и автомобилей. По факту ситуация только усугубилась», — отмечает Сидоров.

В свою очередь, директор департамента цифрового развития Александра Осипова опровергла принадлежность колодцев к подразделению.

«Департаменту цифрового развития колодцы не принадлежат и принадлежать не могут. Возможно, за них отвечает Севтелеком, но мы лишь курируем их деятельность. Направьте мне фото и видео объекта, чтобы мы понимали ситуацию», — попросила Александра Осипова.

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