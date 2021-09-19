Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +19
море +22

Происшествия

Рейсовый автобус с пассажирами попал в аварию под Севастополем

18:49 воскресенье, 19 сентября 2021
Севастополь

Авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошла под Севастополем.

На момент ДТП в автобусе находилось почти три десятка пассажиров, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

«По предварительной информации на ул. Зеленая – автодорога Симферополь – Бахчисарай – Севастополь водитель автомобиля Hyundai на спуске не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом, который двигался из Симферополя в Севастополь. В момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 28 человек», – отметили в пресс-службе.

В МВД уточнили, что пассажиры автобуса не пострадали и были отправлены в город другим рейсовым автобусом.

В результате ДТП травмы получил водитель Hyundai.

По факту ДТП проводится проверка.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Автомобиль с людьми сорвался в пропасть в районе Форосской церкви. Автомобиль с четырьмя пассажирами сорвался в обрыв в районе поселка Форос.

Семь человек пострадали в аварии под Севастополем. Семь человек пострадали в результате столкновения нескольких автомобилей на трассе в районе Инкермана в Севастополе.

Турист сорвался с обрыва в Ялте. Мужчина получил травмы в результате падения с обрыва в районе Крестовой горы в Большой Ялте.

Пьяный крымчанин на Chevrolet застрял в заборе. Полиция проводит проверку по факту аварии в Советском районе Крыма, в результате которой нетрезвый водитель на автомобиле Chevrolet влетел в бетонный забор.

Происшествия
В Крыму минируют территориальные избирательные комиссии

В Крыму минируют территориальные избирательные комиссии

В настоящий момент правоохранители проводят проверку по данным сообщениям, а в самих регионах голосование на избирательных участках продолжается в штатном режиме.

Общество
Эксперт рассказала, чего надо бояться в крымском лесу осенью

Эксперт рассказала, чего надо бояться в крымском лесу осенью

Теплые осенние месяцы – идеальное время для второго периода активности клещей.

Коронавирус в Крыму
Опять пошли в рост: сводка по коронавирусу в Крыму

Опять пошли в рост: сводка по коронавирусу в Крыму

За 18 сентября на территории Крыма зарегистрировано 258 случаев коронавирусной инфекции.

Происшествия
На Южном берегу в горах застряли двое туристов

На Южном берегу в горах застряли двое туристов

Двух человек спасли в горах Большой Ялты, во время прогулки они сбились с пути и оказались на труднодоступном участке.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации