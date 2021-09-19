Рейсовый автобус с пассажирами попал в аварию под Севастополем

Авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошла под Севастополем.

На момент ДТП в автобусе находилось почти три десятка пассажиров, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.

«По предварительной информации на ул. Зеленая – автодорога Симферополь – Бахчисарай – Севастополь водитель автомобиля Hyundai на спуске не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом, который двигался из Симферополя в Севастополь. В момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 28 человек», – отметили в пресс-службе.

В МВД уточнили, что пассажиры автобуса не пострадали и были отправлены в город другим рейсовым автобусом.

В результате ДТП травмы получил водитель Hyundai.

По факту ДТП проводится проверка.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Автомобиль с людьми сорвался в пропасть в районе Форосской церкви. Автомобиль с четырьмя пассажирами сорвался в обрыв в районе поселка Форос.

Семь человек пострадали в аварии под Севастополем. Семь человек пострадали в результате столкновения нескольких автомобилей на трассе в районе Инкермана в Севастополе.

Турист сорвался с обрыва в Ялте. Мужчина получил травмы в результате падения с обрыва в районе Крестовой горы в Большой Ялте.

Пьяный крымчанин на Chevrolet застрял в заборе. Полиция проводит проверку по факту аварии в Советском районе Крыма, в результате которой нетрезвый водитель на автомобиле Chevrolet влетел в бетонный забор.