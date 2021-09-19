Происшествия
Рейсовый автобус с пассажирами попал в аварию под Севастополем
Авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошла под Севастополем.
На момент ДТП в автобусе находилось почти три десятка пассажиров, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.
«По предварительной информации на ул. Зеленая – автодорога Симферополь – Бахчисарай – Севастополь водитель автомобиля Hyundai на спуске не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом, который двигался из Симферополя в Севастополь. В момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 28 человек», – отметили в пресс-службе.
В МВД уточнили, что пассажиры автобуса не пострадали и были отправлены в город другим рейсовым автобусом.
В результате ДТП травмы получил водитель Hyundai.
По факту ДТП проводится проверка.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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