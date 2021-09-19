Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 19 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 19 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (в восточных и центральных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в г.Севастополь высокая пожарная опасность 4 класс).), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 24, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер южный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 91 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 25, ночью около 19 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 22, ночью около 20 градусов. Ветер юго-восточный 19 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 89 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер южный 16 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 85 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 22, ночью около 19 градусов. Ветер южный 15 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 85 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 24, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер южный 20 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 91 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 25, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер южный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 90 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью около 17 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 88 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 86 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 91 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 23 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 23, на мысе Казантип в Азовском море - 22, в Керчи - 21, в Николаевке - 23, в Севастополе - 22, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 22, в Феодосии - 22, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 23, в Египте - 27, на Кипре - 27, в Одессе - 21, в Сочи - 24, в Турции - 28, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

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