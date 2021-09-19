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Коронавирус в Крыму

Опять пошли в рост: сводка по коронавирусу в Крыму

10:17 воскресенье, 19 сентября 2021
Опять пошли в рост: сводка по коронавирусу в Крыму

фото © zdrav.expert

За 18 сентября на территории Крыма зарегистрировано 258 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 18 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 258 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 194 выявлены при обращении за медицинской помощью, 63 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5403 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 80 человек, выздоровевших за весь период – 65 258 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 17 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 245 случаев новой коронавирусной инфекции.

Врач заявила о высокой летальности четвертой волны COVID-19. Очередная – четвертая - волна COVID-19 в России будет менее интенсивной в сравнении с предыдущими, однако в этот раз прогнозируется высокая летальность на фоне мутации вируса.

В России запустили производство вакцины AstraZeneca, но своим гражданам ее не дадут. Власти России запретили своим гражданам вакцинироваться признанными в мире препаратами, которые дают возможность ездить в другие страны.

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Опять пошли в рост: сводка по коронавирусу в Крыму

Опять пошли в рост: сводка по коронавирусу в Крыму

За 18 сентября на территории Крыма зарегистрировано 258 случаев коронавирусной инфекции.

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