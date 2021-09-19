Опять пошли в рост: сводка по коронавирусу в Крыму

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За 18 сентября на территории Крыма зарегистрировано 258 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 18 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 258 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 194 выявлены при обращении за медицинской помощью, 63 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5403 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 80 человек, выздоровевших за весь период – 65 258 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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