Минприроды разрешило застроить Харакский парк многоэтажками

фото © Минэкологии Крыма

Так же, как в Форосе, чиновники не нашли негативного воздействия на природный ландшафт в Гаспре.

Министерство природы России не нашло нарушений при внесении министерством экологии Крыма изменений в положение о Харакском парке, позволяющем его застраивать, в том числе девятиэтажными зданиями. Об этом крымский блогер Александр Талипов написал в своем телеграм-канале «Талипов online».

По его словам, негативных воздействий не выявили. Об этом речь идет в заключении минприроды.

«Сам парк считается одним из самых старинных на Южном берегу Крыма по возрасту растущих в нем деревьев и кустарников (большинству растений от 200 до 300 лет) и одним из самых ценных по их видовому разнообразию», - отметил блогер.

Как сообщалось, в министерстве природных ресурсов Крыма ранее заявили, что на территории Форосского парка есть участки пользователей земель с разрешениями на курортную и санаторную деятельность. Сторонний правообладатель хочет построить детский оздоровительный лагерь «Ак-Барс».

В Минприроды отметили, что в парке разрешили реконструкцию 18-этажного строения, и уровень предельного параметра не более 18 этажей установлен именно для этого объекта, а не для всех видов строительства. Уровень застройки Форосского парка достигал 12%, а позволено застроить 20% территории.

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